黃國昌：中美對抗緩和非壞事　賴應深思路線

黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月30日電（記者 鄭羿菲）針對習特會，台灣民眾黨主席黃國昌30日表示，中美對抗關係的緩和，對世界局勢來說並不是壞事，因中美衝突越劇烈，台灣被當成棋子、被拿來交易的風險，相對會更高。在國際政治中，中美對立關係的緩和，台灣可以用較正面態度來看待。



中美領導人30日於韓國釜山進行1小時40分鐘的會晤，雙方並未提到台灣議題，美國決定將針對芬太尼的關稅從20%減少至10%、對中國進口商品徵收的關稅將從57%下調至47%、中國同意暫停實施稀土出口管制政策1年。特朗普預計於明年4月訪中。



黃國昌30日下午接受媒體訪問時表示，中美作為世界兩大強權國家，進行著非常激烈的競爭，無論是在經貿、科技、軍事、地緣政治，都是如此。在習特會前，雙方針對各自有歧見的議題，也各自表達立場，但此次習特會最大的意義是，即使兩國存在激烈競爭，甚至某些議題上對抗，雙方也都各自有很深的歧見，但這些都沒有阻礙這場會面的發生。



黃國昌說，在這場會面後的結論，包括美國針對中國無論是芬太尼關稅、對中國進口關稅調降10%、稀土、採購大豆、晶片問題等，都達成某些雙方可以接受的結論，都可看出實質會面對談，雖沒辦法百分之百化解雙方的歧見與爭議，但對於問題的解決，的確往前邁了重要的一步。



黃國昌指出，對於中美雙邊的元首未來一年的互訪，彼此也做了一些安排與約定。對整個世界情勢來說，中美能藉由會談解決彼此歧見，不僅是對中美有意義，對全球經貿局勢，甚至是印太，都有相當大的啟示。



黃國昌認為，對台灣絕大多數的人民、產業界來說，民眾黨關心的問題是，賴政府所宣示的暫時性關稅，到底還要暫時多久？民進黨不斷告訴民眾談判都在進行且有進展，但這幾句話已經聽好幾個月了，台灣一直把美國視為重要盟友，為什麼在高關稅上，一直沒有辦法有實質結論或是進展？台美針對關稅問題的溝通，是不是存在民眾所不知道的障礙？這些都有賴民進黨政府必須要清楚地讓台灣社會可以理解。



黃國昌表示，在與中國大陸部分，帶給我們的啟示是，當中美如此激烈對抗都能透過對話、溝通取得某程度共識，民進黨政府是不是要繼續維持目前的姿態？切斷也沒有試圖地去創造與陸方有任何善意溝通對話的管道跟機會，藉由激化彼此的對立，謀取民進黨的政黨私利，對於台灣未來發展，乃至於人民福祉，這是不是一個健康的方向？這是負責任的執政黨應有的作為。