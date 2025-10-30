習特會沒提台灣　翁履中：不談就是一種信號

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中說，習特會沒提台灣就是一種信號。（照片：翁履中臉書） 中評社台北10月30日電／中美元首會晤30日在韓國登場，歷時約1小時40分鐘。對此，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中30日在臉書發文表示，雖然未提台灣引發討論，但“不談”本身也是信號，此輪會談聚焦止血經濟關係、穩定市場，而非處理敏感政治議題，美中選擇“經濟優先、政治延後”，暫時進入“技術性喘息”。



翁履中表示，特朗普與習近平在韓國釜山APEC期間舉行六年來首次正式雙邊會談，成果偏向象徵性，並未觸及台灣議題。會後特朗普宣布，美國將下調對中關稅10%；中國大陸允諾加強打擊芬太尼原料出口，並恢復“立即、大量”採購美國大豆，同時放寬稀土出口限制。這些內容被納入兩國此前在馬來西亞達成的框架當中。



但外界原本關注台灣議題是否會被納入談判，特朗普卻表示沒談到。翁履中指出，台灣引發討論，但“不談”本身也是信號：此輪會談聚焦止血經濟關係、穩定市場，而非處理敏感政治議題。所以，雙方選擇“經濟優先、政治延後”的互動，也是一種暫時的“戰略冷卻”。北京要維穩市場，華府要避免摩擦。這次習特會的真正目的，是“止血不對抗、降溫不退讓”。



不過談判仍存高度戰略算計。翁履中分析，特朗普先以芬太尼議題提高關稅，再藉談判宣布降低關稅，塑造“自己解決問題”的外交成績；北京則以大豆與稀土作低成本讓步，既滿足美國政治需求，又保留戰略彈性。



翁履中總結，這場習特會“短期止痛，長期拉扯，經濟降溫，政治升溫”，雙方“換了一種不著痕跡的對抗方式”，進入“帶笑的冷戰”階段。台灣雖未被納入談判桌，但並非放棄，而是這張牌“留到更有利的時刻”。他提醒，台灣面對中美角力，不能只假設最佳劇本，必須為最壞情況做好準備。