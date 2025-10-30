枋山鄉民北上反風電　屏縣府：站在同一陣線

屏東縣枋山、獅子鄉民30日北上陳情強烈反對風電開發。（照片：蘇清泉辦公室提供） 中評社台北10月30日電／屏盛公司因計劃在屏東縣枋山鄉楓港村設置9座陸域風機開發風力發電，引起枋山與獅子鄉民強烈抗議，兩地鄉民經在地方多次抗爭後30日北上“立法院”陳情，對此，屏東縣政府也再次發聲明指出，“縣府不會同意”，也與鄉親站在同一陣線，捍衛屏東永續發展的價值，縣府並強調“環境部”也不鼓勵設置陸域風機。



根據《中時新聞網》報導，枋山鄉、獅子鄉共40名鄉親30日一早遠赴“立法院”，頭繫“拒絕瘋電”白布條，高呼“破壞環境、禍留子孫”、“損壞作物、傷天害理”等口號，強烈表達反對綠能業者設置風力發電機組的意願，並向“經濟部”與“環境部”官員遞交陳情書。



枋山及獅子反對風車自救會會長王光盛指出，居民並不反對政府開發綠能，但風力發電機組發出的低頻噪音，有害鄰近居民的身心健康，台灣已有許多前例可稽，且設置巨大風機也將妨礙候鳥正常遷徙，影響極為重大。



王光盛還控訴綠能業者，他說，屏盛先前私辦說明會，且找來的居民都是住比較遠的，影響最直接的枋山與獅子鄉民都被欺瞞、毫無所知，然後業者再以虛假照片等會議內容向政府提報已經開過說明會，直到楓港溪沿岸開始打風機的基座，居民才得知上情。



中國國民黨籍“立委”蘇清泉在聽取鄉親的陳情意見後表示，針對居民反對風車設置，做為屏東出身的“立委”絕對與鄉親站在一起，但也要提醒鄉親，千萬不能在此時為了蠅頭小利，接受綠能公司的招待出遊，或是各種贈品禮盒的“養套殺”，以往有其他鄉鎮就因為接受綠能公司招待，後又反對風光發電，遭人檢舉“環保流氓”法辦的前例，絕對要小心。



對此，屏東縣府也再次發聲明強調，縣府從未同意、也不會同意該案，況且該案對生態有疑慮，縣府絕對不會支持，地方不同意，縣府也與鄉親站在同一陣線，捍衛屏東永續發展的價值。



屏縣府指出，目前該申請案在“環境部”環評程序，環評沒通過就不會送進縣府，且“環境部長”彭啓明也曾表示，“環境部”都不鼓勵陸域風機設置，此外，先前業者開發行為違反區域計劃法，縣府已裁罰6萬元，將持續監督業者改善。