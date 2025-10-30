CNN：台或換駐美代表強化溝通　台方否認

台“外長”林佳龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月30日電／美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士說法，台灣正積極重新評估如何爭取特朗普政府站在自己一方，其中一項考量是召回現任駐美代表俞大㵢，改派更具政治手腕的外交官員，因為俞大㵢作為職業外交官，欠缺與特朗普圈子有效互動的政治能量。



對此，台“外交部長”林佳龍今日回應表示，“我們並沒有啟動任何要調整的程序，目前美處功能也發揮得很好”。



中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日質詢問到，是否會召回現任駐美代表俞大㵢，更換人選？



對此，林佳龍回應，針對最近幾件事，包括APEC或習特會等，台美政府間溝通管道很暢通，也很順利在進行。至於駐美部分，“我們並沒有啟動任何要調整的程序，目前美處功能也發揮得很好”。



徐巧芯追問，所以沒有打算召回俞大㵢？林佳龍說，“目前沒有”。



根據報導，台灣方面為了爭取特朗普政府支持，目標是與特朗普結盟的保守派媒體人士和網紅建立正面關係。賴清德此前罕見地接受美國廣播電視脫口秀主持人薩克斯頓（Buck Sexton）訪問，稱讚特朗普，並表示特朗普若能說服中國放棄武力攻台，就應該獲得諾貝爾和平獎。



蕭美琴日前也接受了Youtuber蕭恩萊恩（Shawn Ryan）專訪，台灣駐美代表俞大㵢也曾出現在史蒂夫‧班農（Steve Bannon）的Podcast節目《WAR ROOM》的對談中。上述動作凸顯了台灣政府正跨越傳統外交接觸方式，以新媒體作為管道來向特朗普政府發聲。



另一方面，消息人士來源指出，台灣正在考慮的其中一個對美政策選項，是召回俞大㵢，改派一位更具政治手腕的外交官。一些特朗普政府官員指出，現任職業外交官缺乏足夠的影響力來有效地與美方互動，儘管他獲得了部分特朗普親信的支持。