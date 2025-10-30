習特會未談台灣　陸委會：密切關注

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月30日電（記者 鄭羿菲）針對“習特會”並未談及台灣議題，陸委會副主委梁文傑30日表示，據我們所知道，這次習特會應沒有包括台灣的問題在內，目前沒有更多的訊息提供，之後可能會有相關資訊釋出，我們也會密切關注。



中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）30日於韓國釜山進行1小時40分鐘的會晤，中美雙方並未提到台灣議題。



陸委會30日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



陸委會9月宣布修正“行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項”，公務人員赴香港、澳門必須事先通報、獲得許可。中國國民黨籍“立委”翁曉玲則批評，此規定包括在學校擔任行政職的教師，非常擾民，也形同限制人民遷徙自由，也違反法律保留原則。



梁文傑表示，根據兩岸人民關係條例，凡是“中華民國”公務員要去大陸需要經過准許，從兩岸人民關係條例開始至今30多年都是一樣的規定，只是規定11職等以上要經過“內政部”許可、10職等以下要經過自己的機關許可才能去大陸。



梁文傑說，但這麽多年來，10職等以下的各個機關並沒有嚴格遵守，很多公務員甚至不知道有規定，或各機關懲處標準不一，有的記警告，有的乾脆當做沒事，這是我們被“監察院”提案糾正的。



梁文傑指出，11職等以上的要經過“內政部”許可，就按照原來的規定，但10職等以下的，要各機關核准才能夠出去，我們制定統一標準，若沒有經過該機關核准就逕自出去，若被查到，相關的懲處標準各機關會相同。這些是根據兩岸條例授權，細部懲處規定是根據公務人員考績法、公務員服務法相關標準訂定，這是公務機關對公務人員的管理權限，與法律保留無關。



梁文傑認為，至於教師部分，根據現行的法律，教師並不算是公務員，但兼任行政職的教師就算是公務員，那就要按照我們的規範來做。