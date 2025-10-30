花蓮馬太鞍堰塞湖重建條例預算300億

馬太鞍堰塞湖災後條例三黨團協商結論。（照：國民黨團提供） 中評社台北10月30日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天主持朝野協商，處理國民黨團提出的“樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案”，“行政院”公共工程委員會主委陳金德建議法案名稱拿掉潰壩，因此更名為“花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案”，主管機關也由“行政院”改成工程會；所需經費上限則由200億元提高為300億元。朝野協商同意明天院會完成三讀。



國民黨“立院”黨團發表聲明，感謝民進黨團及民眾黨團全力支持，今天下午“立法院長”韓國瑜主持朝野協商圓滿順利，國民黨版《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》達成一致決議，總經費上調到300億元，災後重建將於2027年3月31日完成，而條例會在明天將在“立法院”院會中三讀通過。



國民黨團指出，這是台灣第一個因堰塞湖釀災而制定的重建條例，迥異於過去多個颱風或地震而設立的法令，光復鄉漢人及部落鄉親各佔半數，重建條例必須另依《原住民基本法》與族人充分溝通，尊重所有居民意願，土地空間及安置計劃，絕對會以災民權益為主，依居民共識而行。



國民黨團表示，堰塞湖潰壩也跟《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》的台南嘉義屋頂吹翻有所區隔，“農田土石挖掘清運復原、專案休耕、農田廢園重建、農地重劃及農業生產環境重建”是極難極大的工程，“商家災戶援助、生產設備汰換、產業設施、生財器 具、運輸、各類輔具及交通工具復原”，更是其他天災中少見的補助整治項目。



國民黨團指出，光復鄉、鳳林鄉及萬榮鄉共六百多公頃被土沙淹沒，每戶化糞池都遭掩埋，水溝排水系統多已堵塞，家中污水排不出去。未來將新設置聚落型污水處理中心，從土地取得、規劃設計到完成幹管，所以包括超級堤防及重建污水雨水排水下水道完整系統，這些特殊重大的復建工程至少需要５年，所以將這個部分延長到119完工，可見獨立制訂條例有其必要性特殊性與民族多元，留給各級政府參考及後人警惕。



最後，國民黨團感謝各政黨本著對災民的同理心，同意將總經費隨著時間的滾動檢討災情的嚴重性而整體提高到300億元，“中央”地方同心救災重建，希望馬太鞍溪地區能加快速度，早日恢復青山綠水，鄉親重享安居樂業的生活！