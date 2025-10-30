劉憶如：美中貿易戰助益中國出口分散

台大財務金融系兼任教授劉憶如。（中評社 資料照） 中評社台北10月30日電／針對美中貿易戰，台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如30日在《中時新聞網》發表評論表示，特朗普今年發動的貿易戰，至目前看來反而讓中國加速擺脫對美國市場的依賴，完成出口市場分散的結構性改革。



劉憶如美國芝加哥大學企業管理碩士、經濟學哲學博士，曾任“立委”、“經建會主委”、“財政部長”。



劉憶如指出，今年4月2日特朗普對全球宣布“對等關稅”至今，美中已經歷五輪貿易協商。這段期間，美國雖然對中國科技的限制持續升級，但對中國卻僅徵收30%的關稅，雖曾自4月9日起一度課徵145%關稅，但在5月12日後取消，中國對美國商品的報復性關稅也同時自125%調降至10%；30%的稅率甚至低於美國今年8月起對許多其他國家徵收的對等關稅。這段期間，中國基本上堅持以強硬態度回應美國，中國對美國的出口，當然也受到衝擊。



劉憶如表示，今年1至9月，中國對美國累計出口較去年同期下滑17%，但是中國整體出口金額卻成長6%。依估計，今年中國全年的貿易順差，極有可能超越去年的1兆美元水準，甚至可能將提前2個月就會突破1兆美元大關。即使對美國出口大幅減少，但中國的出口不但大幅創新高，出口地區及產品結構也更趨健全。



劉憶如說，具體而言，今年9月中國對美國出口較去年同期下降27%，持續自今年4月以來的下滑趨勢。但也因為對美出口持續減少，目前對美國出口已下降至僅占中國總出口的10%；這也造成美國未來若對中國關稅加碼，造成的傷害將不若以往。



劉憶如表示，與此同時，中國對美國之外其他貿易夥伴的出口，則持續呈現兩位數成長。今年9月，雖然對美國出口年減27%，但是對第一大夥伴的東協出口年增15.6%，對第二大夥伴歐盟年增14.2%，對拉丁美洲年增15.2%，對非洲出口年增率更飆升到56.4%。9月整體出口年增率8.3%，創下過去6個月來最快增速，出口也持續成為中國經濟成長的最主要動力，有效彌補中國近年來內需增長的不足。

