王鳳生看中美峰會　台灣不能再依賴美國

高雄大學榮譽講座教授王鳳生。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月31日電（記者 蔣繼平）中美元首會晤相關效應舉世矚目。高雄大學榮譽講座教授王鳳生向中評社表示，這次本質是互利但有限的交易式談判，就低成本議題尋找突破。再度啟動美中經貿互動後，特朗普明年4月若訪中不可能不談台灣議題，因為賴清德已被美定調為魯莽，特朗普需要確定台灣不會是麻煩製造者。



不過，王鳳生表示，特朗普若明年4月訪華不可能不談台灣議題，美國會繼續與中國大陸繼續玩下去，看、談而不破。他認為在這過程中台灣該怎麼去面對最重要，台灣不能再依賴美國，這點很清楚，且台灣內部應該先塑造和平氛圍，理性和平保台。



王鳳生表示，從特朗普這次亞洲行，日、韓都把姿態擺很低到讓人不懂為何低到這種程度，甚至是做好皇冠給人戴上的感覺。反而看出只有中國大陸可與美國平起平坐，不會屈服，也不可能再受屈辱，代表中國已經崛起，主權問題決不會退讓。



王鳳生，高雄人，美國普渡大學（Purdue）經濟學博士。高雄大學榮譽講座教授，研究領域為國際政治經濟與戰略貿易政策。也是高雄科技大學全球運籌發展中心首席研究員，目前擔任亞太綜合研究院學術副院長。



中美元首30日在韓國釜山會晤。會後，特朗普表示雙方已達成協議，美方將降低對中國的關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易。



王鳳生表示，中美貿易戰現在的贏家不是特朗普，而是中國大陸，因為光是稀土與黃豆這兩項就弄死美國了，若沒有稀土，就不要說美國要再次偉大，雖然中國晶片製程差幾奈米，但算力差一點點而已，中國大陸並沒有再怕美國。