中評專論：習特會沒談台灣　翻了新頁

10月30日上午國家主席習近平在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤。(新華社圖片) 中評社台北10月31日電（評論員 林淑玲）中美元首在韓國釜山進行會晤達成多項共識，未提及台灣，各方有不同解讀。民進黨認為，台灣會被出賣的風向證實是錯誤判斷。中美領導人見面不再談台灣問題，亦突顯多層意義，不論是中美關係，或兩岸關係都進入一個新階段。



這次中美元首會晤主要是處理貿易問題，就稀土、稅率等達成多項重要共識，暫時休兵。美國總統特朗普會後在空軍一號專機上受訪表示，他預計明年4月訪問中國，中國國家主席習近平也會找時間訪問美國。雙方會晤完全沒有討論到台灣。



外界原本高度關注台灣議題在特習會的角色，包括特朗普會不會把台灣放上美中談判桌？以及他會不會表態不支持“台獨”或反“台獨”？民進黨政府一如歷次美中峰會前的焦慮不安。



這次的特習會沒有提到台灣，美中官方尚未進一步說明。依照過去中美峰會慣例，中方大致會提到台灣是中國內政，要求美國不要介入，美國則會表述不支持“台獨”等，向中方表達友善，再分別對外表述。這次如果完全沒談台灣，實為少見，可以從下面幾個點來觀察期間的變化。



第一，中方有十足底氣，已不在乎美國怎麼處理台灣問題。過去中方期待美國表態不支持“台獨”，亦即希望美國幫忙壓制台灣的分離勢力，不要鬧得太兇。如今中國大陸已有自己的軍事、政治組合拳來因應“台獨”，且都正在進行，更堅定台灣是中國內政問題，已不再需要美國做為第三方。再者美國在台灣從台積電到賣軍火都有太大利益，即使表態也是說一套做一套，意義不大。特習會沒有提到台灣，民進黨政府應是要細思極恐，而不是慶祝沒被賣掉。



第二，美國長期把台灣當籌碼，企圖用台灣勒索中方，這條路眼看著要走不通。近期美國突然重提聯合國大會2758號決議，炒作“台灣地位未定論”，顯得很突兀，民進黨立馬跟進。探索其背景是，美中貿易戰激烈開打，早晚總要談，美國選在美中談判前突然拋出“台灣地位未定論”司馬昭之心人盡皆知。當中方不甩這些小花招，美方戲也唱不下去。如果美國將台灣籌碼化的模式被打掉，以後美中關係會減少很多干擾。