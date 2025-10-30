江啟臣：習特會未談到台灣問題不代表不重要

國民黨“立法院副院長”江啟臣。（中評社資料照） 中評社台北10月30日電（記者 張嘉文）針對中美領袖30日在韓國會晤，中國國民黨“立法院副院長”江啟臣表示，此次的習特會應該是對10月26日雙邊在吉隆坡貿易談判成果的再確認，雙方在表面利益妥協，但結構性問題未解。習特會未談到台灣問題不代表不重要、不存在。



會中沒談及台灣議題，江啟臣認為，這也顯示，的確台灣議題不見得成為干擾美中貿易談判的因素，美中可以暫時忽略台灣，尋找到相互妥協的空間。



中國國家主席習近平於當地時間30日在韓國釜山與美國總統特朗普舉行會晤。本次習特會全長約1小時40分，會談主要討論農產品交易、稀土等議題。特朗普會後稱雙方達成眾多共識，中國的稀土障礙已經解除，美國也將對中國出口商品關稅從57%降至47%，並將對中“芬太尼”關稅稅率減為10%。至於是否討論台灣議題，特朗普則回應“沒談到”。



江啟臣對此透過辦公室發出新聞稿表示， 此次見面討論議題集中在雙邊近期不斷協商的“對等關稅”、“稀土管制”、“農產品採購”等經濟議題，除烏俄戰爭外，未觸及其他，例如晶片、科技、台灣、區域安全、軍事等敏感議題，換言之，是對10月26日雙邊在吉隆坡貿易談判成果的再確認，雙方在表面利益妥協，但結構性問題未解。



江啟臣說，而雙方未談到台灣問題，不代表不重要、不存在；然而，讓人懷疑及擔憂的是，美國在台協會（AIT）主席羅林伯格（R. Nicholas Rosenberg）離職至今，AIT竟尚未甄補新主席，換言之，“台灣”除了晶片，是否其他議題，例如安全，在特朗普心中的重要性順位相對較後，華府對台灣議題之討論與認知是否產生變化，“國安”高層接下來應有密切觀察並掌握，審慎評估台美關係之未來。

