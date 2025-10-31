趙春山：大陸對台灣有自信　毋須與美國談

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（中評社資料照） 中評社台北10月31日電（記者 張嘉文）中國國家主席習近平與美國總統特朗普30日在韓國釜山舉行會晤，主要聚焦經貿與稀土等議題，並未談及台灣問題。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山向中評社分析指出，會談中未觸及台灣，正顯示中國對處理台灣問題已有充分自信與戰略定力，不必也不會在當前階段與美國就此攤牌。



趙春山強調，隨著中國經濟實力與軍事能力的增強，自信心與定力也隨之提升，這種自信讓中國清楚，台灣問題最終須由自身主導，不會讓美方牽著走，也不會因美國的態度而起舞。



習近平於當地時間30日在韓國釜山與特朗普舉行會晤。本次習特會全長約1小時40分，會談主要討論農產品交易、稀土等議題。特朗普會後稱雙方達成眾多共識，中國的稀土障礙已經解除，美國也將對中國出口商品關稅從57%降至47%，並將對中國“芬太尼”關稅稅率減為10%。至於是否討論台灣議題，特朗普則回應“沒談到”。



趙春山接受中評社訪問時表示，這次習特會早有規劃，雙方事前透過各自的經貿高層，已就會談架構與內容進行協議，涉及農產品貿易、稀土出口及關稅安排等項目，顯示本次會晤更具實務性與階段性成果。他說，這些協議大多屬於暫時性安排，後續仍需雙方工作團隊繼續磋商，整體仍充滿變數。



他分析，這次會晤最大意義在於“恢復元首外交機制”，這是特朗普第二任上任後的首次與習近平面對面，象徵中美將重啟溝通機制、維持高層對話頻率，此次會晤正是“建立共識、管控分歧”的精神。



趙春山說，從雙方宣布時間的差距，也可看出主動與被動的角色。“美方早早放話雙方要會面，但中方直到29日下午才正式公布消息，顯示是特朗普急於見面，習近平則是以靜制動。”他認為，習近平願意赴約，意味前期談判成果符合中方底線，若條件不合，中方完全可不安排這次的見面。



趙春山指出，這次會面時間不長、氣氛平穩，是一次“禮貌性的互動”，主要在確認先前協議、為後續鋪路。雖然雙方皆宣稱成果豐碩，但仍屬暫時性妥協。對美方而言，特朗普可在亞洲行程中收下“完美句點”；對中方而言，穩定中美關係有助於維持外部環境的可控性，尤其在特朗普明年四月訪華前，雙方都不希望再現緊張對立。