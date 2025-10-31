關稅談判有好消息？鄭麗君曝APEC後進展

“行政院副院長”鄭麗君。（中評社 資料照） 中評社台北10月31日電／2025年“亞太經濟合作經濟領袖會議”（AELM）10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，台灣社會關注台美關稅談判進度。“行政院副院長”鄭麗君昨日表示，目前正在進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識。由於本周台美雙方都正參與APEC，預計APEC後雙方將繼續溝通，待雙方達成共識後，便可進入總結會商。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗君30日接見金商獎中外得獎企業時，針對台美關稅談判進度，她說明，過去幾個月，台灣談判團隊和美國貿易代表署、美國商務部就促進貿易平衡及供應鏈合作等議題進行磋商談判。現階段談判重點，主要是以“台灣模式”與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇。同時為台灣赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件。



鄭麗君指出，在10月初第五輪實體磋商後，台美雙方再次進行視訊會議，談判有所進展。目前正在進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識。由於本周台美雙方都正參與APEC，預計APEC後雙方將繼續溝通，待雙方達成共識後，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。