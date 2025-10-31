藍委批民進黨刻意規避監督　卡獨立機關人事

藍委張智倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月31日電（記者 俞敦平）在今日的“立法院”“國是論壇”中，中國國民黨籍“立委”張智倫痛批民進黨政府長期拖延獨立機關人事提名，導致制度空轉、監督機關失能。他指出，公共電視董事會、通訊傳播委員會（NCC）及“中央選舉委員會”（“中選會”）皆出現人事懸缺現象，顯示“行政院”刻意規避監督、讓獨立機關淪為政治工具。



近期包括NCC與“中選會”在內的多個獨立機關面臨委員任期屆滿，但“行政院”遲遲未提新名單，外界憂心監理與選務工作將受影響。公共電視董事會第八屆成員任期亦早於五月屆滿，“文化部”至今未公布新名單，引發各界質疑行政怠惰與政治考量並行，導致公信機構陷入停擺。



張智倫指出，獨立機關設立的目的在於依法行事與維持權力制衡，但現任政府卻把人事提名變成政治籌碼。他強調，這不只是行政效率問題，而是刻意為之，目的在於規避監督、鞏固行政權力。



張智倫以公共電視董事會為例說明，第八屆董事會早在五月任期屆滿，“文化部”卻遲未提出新名單，理由竟是“沒人願意被羞辱”。他批評此說法毫無說服力，反而暴露政府對公共媒體缺乏責任感，讓節目政策與預算監督長期受阻，公共電視形同停擺。

