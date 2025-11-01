李其澤：美日峰會仍劍指中國　高市繼承安倍

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月1日電（記者 方敬為）美國總統特朗普10月28日訪問日本，並與新任日本首相高市早苗會晤，雙方簽署“邁向新的黃金時代”意向書，未觸及敏感的台海形勢與台灣議題。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，美日領袖其實是“字字未提，處處針對”，看似平穩，實則劍指中國，尤其高市與特朗普的政治光譜趨同，對中國而言都是負面訊號。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



特朗普亞洲行，10月28日到日本與高市早苗會面，雙方簽署兩份文件，其中一份為美日雙邊“邁向新的黃金時代”意向書，另一份則是同意就強化稀土供應鏈展開美日合作框架。特朗普並稱讚高市為前首相安倍晉三的繼承人，並同意協助日本強化自主防衛能力。高市也將推薦特朗普角逐諾貝爾和平獎，雙方互動熱絡。不過對於地緣政治議題未直接觸及，不見過去雙邊常有的“維持台海穩定”等論述。



李其澤認為，美日領袖沒有提到台海形勢與台灣議題，不代表是在求穩降溫，從高市早苗過去的言論及表現，展現親台立場，更曾到訪台灣與賴清德會面，加上其右派光譜，甚至喊出“日本回來了！”（Japan is back）口號，想要恢復日本過往的榮光。過去日本建制派領袖，即使希望日本能夠“國家正常化”，大多是低調行事，也不會如此明顯。



李其澤說，高市高舉講“日本回來了！”旗幟，且宣示要加強美日之間的安全合作，包括擴充日本的軍隊，甚至拋出要把自衛隊改成“日本國防軍”，這些表態都與以往大不同。

