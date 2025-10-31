林倩綺批綠能變環境殺手　籲修法守護生態

藍委林倩綺發表對綠能影響環境生態的看法。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月31日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”“國是論壇”中，中國國民黨籍“立委”林倩綺批評政府的綠能政策“急功近利、破壞環境”，指台灣能源轉型在缺乏監管下出現嚴重失衡。她指出，光電與風電開發入侵生態敏感區，國家公園甚至恐遭綠能設施進入，呼籲修法明定禁區，讓“綠能不再成為環境殺手”。



民進黨政府近年積極推動能源轉型與再生能源，但地方上屢傳光電設施侵占保育地、風電工程衝擊漁業與鳥類棲地的爭議。多起事件讓社會開始反思：在綠能開發與環境保護之間，政府是否偏廢了後者。



林倩綺指出，台灣推動再生能源的腳步雖快，卻“快得沒有節制”。監管不足、環評鬆綁、政策急躁，讓綠能開發從原本的環境救星，變成了破壞生態的幫兇。她舉例，嘉義地區的光電板在颱風中崩毀、廢棄物流入水庫，反成環境污染源。許多應屬生態敏感區的地帶，如潮間帶、山坡保育地、水庫集水區，竟也出現光電場的蹤影。她痛批：“再生能源的名義，已經被開發濫用”。



林倩綺表示，民間與環團的訴求相當明確──在國家風景區、潮間帶、水庫與山坡保育區等地，應全面排除光電開發，並防止業者透過分割土地規避環評審查。這些警告顯示，若政府繼續姑息亂象，綠能轉型將演變為“另一場以環境為代價的開發運動”。

