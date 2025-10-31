新住民基本法已公告未生效　麥玉珍轟拖延

麥玉珍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月31日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”“國是論壇”中，台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍嚴厲批評“行政院”怠於施政，遲遲未公告《新住民基本法》施行日期，導致中央與地方無所適從、政策與預算全面停滯。她痛斥政府“只會口頭承諾、卻無實際行動”，並呼籲“行政院”立即依法公布施行，讓新住民權益不再被行政怠惰犧牲。麥玉珍為越南華僑，擔任“立委”前曾創辦“社團法人台灣新移民協會”，關心新住民相關權益。



《新住民基本法》在今年初三讀通過並由賴清德公布，但至今仍未生效，“行政院”尚未公告施行日期。由於法案涉及教育權、語言文化權及社會平權等政策推動，延宕已影響地方政府預算編列與相關計劃進行。各界多次呼籲“行政院”應儘速啟動施行，卻遲無下文。



麥玉珍指出，“行政院”的拖延已嚴重影響新住民政策的落實。各地方政府無法確認哪些對象能受到保障，推廣與預算都被迫卡住，形成“法有其名、卻無其用”的荒謬現象。她批評，中央口口聲聲說要與國際接軌、打造多元社會，但卻讓最能連結世界的新住民與新二代，成為制度的遺漏者。



麥玉珍強調，新住民與其子女早已在台灣落地生根，是社會的一份子。這群人不僅貢獻勞動力與文化多樣性，更擁有語言與跨文化優勢，是台灣走向世界的重要力量。然而政府卻以官僚遲滯回應公民期待，讓法律淪為空文。

