林佳龍相挺遭黨內圍剿　林岱樺喊話要理性

綠委林岱樺受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月31日電（記者 張穎齊）2026高雄市長選舉開打，民進黨內初選競爭白熱化，民進黨“正國會”領導人、台“外交部長”林佳龍29日公開力挺“正國會”高雄市“立委”林岱樺角逐，引發黨內反彈，並且受到網軍攻擊。林岱樺31日強調，初選應回歸理性正向，將尊重黨機，並呼籲黨內團結。



林岱樺與其胞弟、弟媳、黃姓會計等人涉嫌在她擔任第7屆至第11屆“立法委員”期間，以人頭不實登載公費助理的方式，合計詐領新台幣1473萬6549元公費助理薪資，高雄地檢署6月23日依違反《貪污治罪條例》等罪將林岱樺等人起訴。



綠委賴瑞隆也呼籲，黨內要團結，林佳龍部長是成熟的政治人物，尊重林的判斷與發言，希望兄弟姐妹登山一起登頂，風風雨雨都會過去。



對於林佳龍挺林岱樺，日前傳出有意代表“正國會”參選北市議員的媒體人溫朗東昨日表示，“想了一天，但還是過不了自己這關，我只能退出派系，退出選舉，我沒辦法為了要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺，很抱歉，讓大家失望了”。



2026高雄市長選戰，中國國民黨目前確定由藍委柯志恩出征；民進黨則有綠委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑角逐，黨內民調初選將於明年1月12日至17日舉行，並於21日公布提名人選。



林岱樺今日在“立法院”受訪表示，此次初選她主打大改革，強調以民為主、市民最大，要以理念、政見與行動證明自己是最適合的高雄市長人選。她說，民進黨應聚焦人民關心的民生與經濟，而非陷入派系內耗。



對於黨內呼籲政務官林佳龍勿介入初選，林岱樺回應，尊重黨的機制與後續規劃，會遵守規範，她接受所有檢驗沒問題，但請不要傷害她的朋友，大家都是台灣隊，台灣的力量禁不起再次被切割。



針對遭網軍攻擊，林岱樺表示，已依循平台機制蒐集相關事證並提出申訴，盼由平台依規處理。另也應該檢討網路霸凌的制度面，讓環境更健康。



被問及司法風波與清白問題，林岱樺回應，身為公眾人物，要接受檢驗，她努力配合司法調查，也有責任向人民說清楚。

