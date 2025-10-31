傅崐萁批綠防疫失能　讓台中市府成替罪羔羊

左起，藍委羅智強、傅崐萁及林沛祥。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月31日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團三長今天在議場前召開記者會，黨團總召傅崐萁指出，政府面對今年爆發的非洲豬瘟疫情，邊境檢疫失守、廚餘養豬管控遲緩，導致疫情重演。更令他不滿的是，中央卻將焦點轉向地方政府，企圖讓台中市政府成為替罪羊。傅崐萁強調，防疫不是地方的問題，而是中央該負的責任。



近日台中市梧棲區一養豬場傳出豬隻異常死亡，經採樣後確診為非洲豬瘟病毒核酸陽性。政府緊急啟動防疫機制，包括禁運、禁宰與加強廚餘養豬管理。防疫單位指出，病毒存活力強、傳播迅速，若不及時控制恐重創畜牧產業。



在記者會上，傅崐萁批評，自2019年地方政府建議全面禁止廚餘養豬以來，中央始終怠於作為。他指出，時任“行政院長”的賴清德否決建議，導致政策推行遲緩，全台僅少數縣市如雲林、花蓮真正落實禁令，讓防疫體系留下破口。



傅崐萁表示，台灣今年8月才剛被世界動物衛生組織除名為疫區，如今卻又爆出防疫漏洞，顯示中央檢疫與政策決策全面失靈。他質問：“台中市政府有邊境檢查權嗎？能指揮“行政院”嗎？”批評中央將責任推給地方，企圖以政治操作轉移焦點。

