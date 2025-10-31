傅崐萁批民進黨造謠抹黑花蓮救災　泯滅人性

左起，藍委羅智強、傅崐萁及林沛祥受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月31日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團三長今天於議場前召開記者會，黨團總召傅崐萁表示，“立法院”已於今日三讀通過《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，“國會”授權300億元經費協助災後重建。他強調，災區仍急需中央協調與執行力，並痛批民進黨黨公職散布“花蓮縣府買上億便當”的不實消息，藉造謠打擊地方政府與救災團隊，呼籲“行政院”應以行動回應災民需求，而非讓政治凌駕人道。



“立法院”朝野黨團昨日針對《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案》協商，國民黨團主張將預算上限提高至300億元，獲各黨支持後，條例於今日正式三讀通過。該條例為花蓮潰壩災後重建提供法律依據與經費來源。近期，民進黨人士指花蓮縣政府“花上億買便當”，引發政治攻防，縣府則公開澄清實際支出僅約四千萬，並非網傳金額。



在記者會中，傅崐萁首先肯定“立法院”各黨團能以“救災優先”完成法案協商，讓重建工作得以盡快展開。他表示，中央現在應該“開足馬力”，不要讓三百億元的重建經費成為紙上預算，而要讓災民真正早日重返家園。



對於民進黨黨公職指稱花蓮縣政府“採購上億便當”，傅崐萁反駁說，縣府的所有支出早已公開透明，救災餐食支用截至昨晚為止僅約四千零二十三萬元，且主要用於教師節、中秋、雙十等連假期間湧入的志工與義消膳食。他強調，“十幾萬志工三天二十幾萬份餐食，金額上千萬是合理的救災開銷，民進黨卻以此造謠，泯滅人性。”



傅崐萁批評，民進黨不但對災區冷嘲熱諷，還刻意散布不實訊息誤導輿論，他痛批民進黨靠謠言治國、抹黑救災。他警告，若再有造謠攻擊地方政府或他本人，將依法提告，絕不姑息。

