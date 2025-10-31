綠擬翡翠水庫裝光電板　蔣萬安喊絕對不准

翡翠水庫正常水位。（照：翡翠水庫管理局提供) 中評社台北10月31日電／中國國民黨籍台北市議員張斯綱、曾獻瑩日前在議會質詢時，指出中央連續3年來函詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板一事，要請台北市長蔣萬安轉告“行政院長”卓榮泰“法律規定不能就是不能！”對此，蔣回應，“依法翡翠水庫是不可以”、“我們絕對不准”。



翡翠水庫位於新北市新店區，距台北市區約30公里，供應台北市與部份新北市用水。



根據《中時新聞網》報導，藍議員曾獻瑩29日在北市議會質詢時指出，中央想在翡翠水庫放光電板？市長知道嗎？台北市長蔣萬安回應，“依法翡翠水庫是不可以”、“我們絕對不准”；曾則呼籲市長請堅守立場，絕對不准在翡翠水庫放光電板。



國民黨張斯綱在質詢時也同樣指出，翡翠水庫設置光電板的問題，“經濟部”水利署在2022年、2023年、2024年都來函詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板，包含設置地面型光電板、太陽能光電設施等等，想知道翡翠水庫管理局如何回應？



翡管局長林裕益回應，翡翠水庫有雙重法規的限制，第一是都市計劃法，畫設的“台北水源特定區”範圍內，土地使用依都市計劃受到限制；另一個是水利法，“經濟部”公告之“翡翠水庫蓄水範圍及其申請許可事項”，也已規定“翡翠水庫係以家用及公共給水為主要目標，基於保護水源，翡翠水庫蓄水範圍內，不受理申請任何使用行為”。

