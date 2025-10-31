陳其邁稱台灣有事、日本有事、美國有事

中山大學辦的“解鎖！防災神隊友”特展31日開幕，民進黨籍高雄市長陳其邁到場致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月31日電（記者 蔣繼平）全社會防衛韌性成為台灣今年主要議題之一，高雄中山大學與美國在台協會（AIT）、高雄市政府共同合作的“解鎖！防災神隊友”特展31日登場。民進黨籍高雄市長陳其邁出席活動致詞時還提到“台灣有事就是日本有事，當然也是美國有事”，並盼深化合作讓區域安全更加提升。



中山大學辦的“解鎖！防災神隊友”特展31日開幕，以信仰文化、現代職業角色與遊戲互動的策展設計，提升自我防災知識並強化社會整體韌性，將在駁二特區展出1個月。活動與美國在台協會高雄分處、高雄市文化局、台灣福興工業共同合作。



出席開幕活動者有民進黨籍高雄市長陳其邁、中山大學校長李志鵬、美國在台協會高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞等人。



陳其邁受訪時表示，高雄市這幾年成立19隊的台灣民間自主緊急應變隊，也協助培訓市民取得超過7千張防災士的認證，38個行政區也成立防災協作中心，也利用智慧科技的方式來提前偵測不同類別的災害，來增加防災整體應變時間。

