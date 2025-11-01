葛如鈞：習特會氣氛正面對全世界都好

國民黨籍“立委”葛如鈞接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月1日電（記者 張穎齊）中美領導人10月30日於韓國釜山舉行會談，並未觸及台灣議題。中國國民黨籍“立委”葛如鈞向中評社分析，雖然外界有不同解讀，但整體氣氛正面，對全球、對台灣都是不壞的結果。台灣應專注自身經濟、能源、民生等建設，穩健面對外部變局。



葛如鈞在“立法院”接受中評社訪問指出，這場原預定3至4小時的會談提前結束，最終僅進行約100分鐘，儘管細節僅有中美官方知曉，但相關官方訊息皆相對樂觀。



他分析，中國大陸方面強調“兩大國偶有摩擦但可互利雙贏”，美國總統特朗普則稱會談成果達“12分滿意”，顯示雙方在若干議題上取得共識，雖然台灣議題未被討論，但這並不代表未來不會談，這次沒談，本身也可能是一種訊號。



葛如鈞進一步表示，特朗普已表示將於明年4月訪華，也邀請中國領導人訪美，顯示後續仍有對話空間。



美國聯邦參議院30日針對川普政府4月宣布的“解放日”關稅做表決，最終以多數票否決，其中有4位共和黨參議員跑票，表態反對美國總統特朗普的關稅政策。



葛如鈞指出，關稅戰在美國仍存爭議，4位共和黨議員“跑票”反對特朗普關稅政策，導致情勢變化頻繁，“一天三變”的關稅動態，也反映特朗普內外壓力不小，可能也因此特朗普才急著在中美領導人高峰會後返美，並未留在韓國參加APEC峰會。