林佳龍挺林岱樺　民進黨表態政務官不宜

林佳龍在臉書力挺綠委林岱樺參選高雄市長，並轉貼她將在11月1日舉辦造勢晚會的發文。(照:林佳龍臉書) 中評社台北10月31日電／台“外交部長”、民進黨“正國會”派系領頭林佳龍日前發文挺同派系“立委”林岱樺參選高雄市長，民進黨發言人戴瑋姍今天表示，公職不受拘束，政務官不宜，黨職是選務人員應保持中立。



另兼任民進黨發言人的“正國會”新北市議員卓冠廷29日也發文支持林岱樺角逐下屆高雄市長。對此，卓冠廷發聲明表示，民進黨秘書長徐國勇已第一時間指正，中央黨部黨工必須保持中立，自己深感悔意及歉意，民進黨發言人任期不再對初選任一候選人表態。



民進黨“立委”林岱樺涉詐領助理費等案遭起訴，高雄地方法院27日開庭，但她參加黨內高雄市長初選步調不停歇，將在1日舉行首場造勢活動，定位為“大改革.林岱樺護國市長大岡山造勢晚會”，包括“正國會”掌門人林佳龍，及“立委”黃秀芳、陳秀寳、王義川、新北市議員卓冠廷、陳乃瑜等“正國會”成員，也在臉書撰文力挺林岱樺，並宣傳她的造勢活動。



據瞭解，林佳龍發文力挺林岱樺，但明天並沒有要去現場。



據指出，“正國會”民代力挺林岱樺，在黨內並無爭議，主要是卓冠廷具有黨發言人身分，因此徐國勇當下看到卓冠廷的名字在林岱樺海報上，於是提醒卓，不要上台；意思是，在後台、台下都無妨，只要不上台即可。