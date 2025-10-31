AIT合辦　高雄防災特展強化韌性

高雄中山大學辦的“解鎖！防災神隊友”特展推廣防災觀念提倡社會韌性，31日開幕後湧入年輕人看展。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月31日電（記者 蔣繼平）為了推廣全社會防衛韌性，高雄中山大學與美國在台協會（AIT）、高雄市政府共同合作推出“解鎖！防災神隊友”特展，利用信仰文化來帶入各種防災觀念，並強調防災是每一個市民生活中不可或缺的能力，盼防災能“接地氣”又“進人心”。



中山大學辦的“解鎖！防災神隊友”特展31日開幕，以信仰文化、現代職業角色與遊戲互動的策展設計，提升自我防災知識並強化社會整體韌性，將在駁二特區展出1個月。活動與美國在台協會高雄分處、高雄市文化局、台灣福興工業共同合作。



中山大學表示，在極端氣候與突發災害頻仍的時代，“韌性”成為城市關鍵字。地震、暴雨、火災與人為事故不再遙遠，防災早已不只是政府與專業救援團隊的責任，而是每一個市民生活中不可或缺的能力，要讓防災觀念更接地氣，期待促進全民防災意識的提升，建立一個更具凝聚力與韌性的社會。



一進入展區，首先是用暗室長廊及紅色燈光與警報聲，帶入天然災害的場景，接下來則是用宮廟文化來結合災害來說故事，譬如媽祖來談風災、保生大帝來談瘟疫，也用戰後廟宇重建來帶入過去歷史的戰爭所帶來的衝擊，導入各種防災觀念。



展區也布置成迷宮，可以看到各種神明角色擺出陣型，帶入防災需要的各種編制，例如村里長、醫護、民間組織、地方政府等。也有重現居家環境來重點提示防災要點，緊急避難包也變成這次的主角，有特別用一面牆來介紹包含那些物品，強調要能撐72小時。