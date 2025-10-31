罷綠委伍麗華幽靈連署案　屏檢起訴藍營9人

罷免綠委伍麗華一案，藍委許宇甄等人涉偽造文書遭屏東地檢署起訴。（照：屏東地檢署提供） 中評社台北10月31日電／屏東地檢署偵辦山地原住民民進黨籍“立委”伍麗華罷免案，發現罷免提議人名冊有多項不實連署，屏檢今天偵查終結，中國國民黨組發會主委、“立委”許宇甄、“立委”盧縣一、組發會副主委黃碧雲、國民黨中央黨部專委李得全及罷免案領銜人、盧縣一助理張芳碩等9人，因涉犯偽造文書等罪嫌，及違反個資法、選罷法，遭屏檢提起公訴，另涉案22人緩起訴、14人不起訴。



屏檢指出，2025年初，許宇甄、黃碧雲聽聞國民黨籍多位“立法委員”遭提議罷免，且將在同年2月1或3日送件，而決議反制罷免，然時間倉促，且未設置連署站，實際上無法合法募得符合目標數的“立法委員”伍麗華罷免案”提議人名冊2839人，許姓、黃姓、李姓、謝姓、隋姓、柯姓、鄭姓、徐姓、萬姓等9人，找來志工團分工進行抄寫提議人名冊。



屏檢表示，盧縣一與張芳碩則是明知提議人名冊應確認提議人基本資料與提議人親簽後再收取，卻在明知國民黨未在各縣市山地原住民選區設置連署站收取提議人名冊情況下，仍基於幫助行使偽造私文書及違法利用個人資料之犯意，1月間某日，盧縣一邀約張芳碩擔任伍麗華罷免案的領銜人，張也應充，之後前往“中選會”提出伍麗華罷免案，並遞交罷免案提議書1份，檢附罷免理由書正、副本各1份及偽造提議人名冊正本、影本名冊各1份。

