涉死亡連署遭起訴　藍委許宇甄批有政治意圖

藍委許宇甄。（中評社 資料照) 中評社台北10月31日電／屏東地檢署偵辦山地原住民“立委”伍麗華罷免案，發現罷免提議人名冊有多項不實連署，屏東地檢署今天偵查終結，即將卸任的國民黨組發會主委、“立委”許宇甄、“立委”盧縣一、組發會副主委黃碧雲等9人遭起訴。對此，許宇甄表示無法接受，痛斥屏檢倉促起訴，明顯帶有政治意圖，違反無罪推定原則，令人遺憾，“我深信正心無邪，我有信心，我的清白終將在法庭上獲得證明。”



許宇甄辦公室發出聲明，針對屏東地檢署今日起訴她之案件，她嚴正表達無法接受。整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有“指示或參與”違法行為的具體證據，當天於檢察官短暫偵訊後，也獲得無保請回。



許宇甄表示，然而，因為其他黨工羈押期間即將屆滿，今天屏檢倉促對她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。



許宇甄強調，她深信正心無邪。司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄。面對屏檢這種明顯帶有政治意圖的起訴，她有信心清白終將在法庭上獲得證明，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確的交代。



許宇甄說，身為民意代表，她將繼續堅守崗位，捍衛正義、關懷民生，不因抹黑與打壓而退縮，持續為人民發聲。