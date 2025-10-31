陸配錢麗遭除籍　邱垂正：不排除限期出境

陸委會主委邱垂正受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月31日電(記者 俞敦平)陸配錢麗遭指控長期在網路上鼓吹武統，被台“內政部”依《兩岸人民關係條例》第18條撤銷定居身分、改為居留身分，並被註銷台灣戶籍。針對外界質疑“賴政府”處理標準不一，陸委會主委邱垂正今日受訪時表示，相關機關將依法處理，不排除限期出境，但強調這是個案，不應因此對所有陸配貼上標籤，絕大多數陸配都在台灣安居樂業、守護這塊土地。



錢麗早年與台灣人結婚後取得定居身分，並在台生活多年。近期她多次在中國大陸社群平台發表挺中、主張“武力攻台”等言論。“內政部”聯審會依《兩岸條例》第18條，認定其行為有損台灣利益，決議撤銷其定居身分、退回居留。部分輿論質疑，類似個案如“亞亞”曾被限期出境，錢麗卻未立即驅離，是否出現雙重標準。



邱垂正在“立法院”受訪時指出，錢麗原本擁有定居資格，但因多次發表傷害台灣人民感情、煽動對立的言論，“內政部”依法取消其定居資格、改為居留身分，目前相關機關仍依程序處理，“不排除限期出境的可能”。他強調，台灣所有行政措施都必須依法進行，不會任意驅逐。



針對外界比較“亞亞案”與“錢麗案”的不同處理，邱垂正說明，兩案法律身分與事證不盡相同。錢麗屬於“已取得定居身分後仍違法言行”的個案，因此適用程序不同，政府將依法依據個別情節處理，並無雙重標準。



邱垂正強調，政府的立場是“依法行政，不針對族群”。他特別呼籲社會大眾，不要因錢麗一人之舉而對整體陸配族群產生偏見。他表示：“絕大多數陸配都認同這塊土地，與我們一起在台灣安居樂業，守護這個家園。”



邱垂正指出，近年許多陸配在台投入社區服務、教育與照顧工作，已是台灣社會的重要一環，不應因個別事件被污名化。政府在處理個案時，會兼顧“國家安全”與人權保障，確保法律適用一致、程序公正。



邱垂正最後重申，錢麗案的後續將依《兩岸條例》第18條及相關規定辦理，若有違法事實將依法處理，但強調“個案歸個案”，社會應理性看待，不讓少數極端言行破壞兩岸婚姻家庭在台的努力與信任。