卓榮泰：推“國安”21部法律非政治操作

綠委許智傑。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月31日電(記者 俞敦平)在今日“立法院”質詢中，民主進步黨籍“立委”許智傑針對政府推動的“‘國安′17項策略、21部法律、120項工作”提出質詢，要求“行政院長”卓榮泰說明是否重疊既有“國安”與資安法制，或涉及擴權疑慮。卓榮泰強調，這套策略是依賴清德在“國安”高層會議決定的方向推動，完全基於“國家安全”需要，並非政治操作。



“行政院”近期宣布啟動“‘國安′17項因應策略”，將涉及21部法律修訂與120項工作項目，內容涵蓋防衛安全、資安防護、假訊息防制、經濟安全、社會韌性及關鍵基礎設施保護等。此舉被視為自蔡英文政府以來最大規模的“國安”強化計劃。部分輿論質疑，此舉是否與既有“國安”、資安或關鍵基礎設施相關法制重疊，或成為行政權擴張的手段。



許智傑指出，媒體報導“行政院”推出“‘國安′17項策略、21部法律與120項工作”，規模龐大，似乎是新一波的“國安”修法。他質疑：“這是不是在重復過去的‘國安′修法、資安法、關鍵基礎設施保護法？為什麼要再額外新增這麼多項目？”



卓榮泰回應表示，這套策略是賴清德在今年3月召開兩次“國安”高層會議後所定下的方向，目的在於面對內外多重威脅，包括軍事壓力、資安攻擊、假訊息滲透、供應鏈干擾與社會分化等。



卓榮泰強調，“行政院”只是將“國安”高層決策轉化為跨部會可執行的行動方案，並非政治操作，更不是刻意擴權。“這不是單一部會的修法，而是一個整體安全強化計劃，目的是提升社會的整體防護能力。”