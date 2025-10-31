民進黨可望提名吳怡農出戰北市長蔣萬安

吳怡農赴民進黨中央黨部遞交意向書，表態參選台北市長。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月31日電（記者 張穎齊）《壯闊台灣聯盟》發起人吳怡農下午3點赴民進黨中央黨部遞交參選台北市長意願表。據黨內指出，被點名的其他人選均無參選意願。吳怡農可望出戰尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安，他今日表示，有信心會讓台北市更不一樣。



民進黨布局2026地方大選，在非執政的“直轄市長”、縣市長選舉部分，訂定參選意願表達期限，在10月31日下午5時前，有意參選者可以填寫參選意願表，送至中央黨部。



民進黨選對會目前著手非執政“直轄市長”、縣市長徵召提名作業，並訂定參選意願表達期限，至31日傍晚5時為止。



民進黨若提名吳怡農參選台北市長，將再重演2020年台北市第三（中山、北松山）選區吳怡農挑戰現任藍委蔣萬安的“雙帥再戰”。



吳怡農2周前因肩關節唇受傷而開刀，左手仍在復原中，戴著石膏受訪。他表示，自己對這場選戰準備已久、信心十足，希望為台北注入新的活力，過去5年多來成立《壯闊台灣聯盟》，帶領團隊推動社區合作、國際接軌與科技創新，解決基層實際問題。自己在金融、商業、投資、公部門與非營利組織都有經驗，希望結合多元視角，讓台北成為更安全、有韌性的首都。教育與科技是核心主軸，要幫助下一代在全球競爭中站穩腳步，並顧及青少年身心健康與家庭福祉。



吳怡農指出，民進黨在台北市向來艱困，但他要以乾淨、包容、正向為主軸推動改革。未來將展開客廳會與市民面對面溝通，要讓大家看到不一樣的台北。



媒體問，是否將與蔣萬安再度“雙帥對決”時，吳怡農笑說，蔣萬安是現任市長，他希望代表民進黨成為他的對手，與其談雙帥對決，不如問問市民這3年生活是否更好？台北可以有更好的改變。他承諾若獲提名，將逐步公布具體政見與可執行方案，上任3到6個月內會有明確成果。



對於外界盛傳“行政院長”卓榮泰的“民主活水”派系推舉吳怡農參選。吳怡農澄清，這次是他主動提出參選構想，準備已久，也和許多好友討論過台北的未來方向。看到許多家庭面臨的實際挑戰，讓他更堅定要投入改變。



被問到缺乏地方民代經歷是否吃虧？吳怡農回應，傳統政治經驗不一定能解決市政問題，台北需要更多新活力與不同背景的人加入。他有信心帶領專業團隊，展現不一樣的治理風格。



至於若最後黨中央改採徵召制度，會不會覺得白忙了？他說這是一個公平公開的競爭程序，他能控制的就是盡最大努力、保持謙卑與積極態度，爭取社會支持。今天的登記只是起點，他對台北與台灣的承諾會堅持到底。