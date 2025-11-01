吳榮元：大陸處裡兩岸事務已不需美國配合

勞動黨主席吳榮元。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月1日電（記者 方敬為）中美領袖10月30日在韓國會晤，雙方聚焦在經貿與關稅議題上，外界原本高度關切的台海與台灣問題，並未成為會談的核心。台灣勞動黨主席吳榮元接受中評社訪問表示，相關現象已顯示出，中國大陸在處理兩岸事務上，已經不需要仰賴美國的配合或表態。



吳榮元，生於台南，1972年就讀成功大學時，因秘密籌組成功大學共產黨組織，曾被判過死刑與無期徒刑，1975年遇特赦減刑，1986年出獄。任職過勞動人權協會第二任會長、台灣地區政治受難人互助會總會長、兩岸和平發展論壇召集人。



本次習特會全長約1小時40分，會談主要討論農產品交易、稀土等議題。特朗普會後稱雙方達成眾多共識，中國的稀土障礙已經解除，美國也將對中國商品關稅從57%降至47%，並將對“芬太尼”關稅稅率減為10%。至於是否討論台灣議題，特朗普則回應“沒談到”。



吳榮元指出，雙方未觸及台灣議題，一方面是並非當務之急，另一方面是，中方其實也沒有太大興致去談。從新聞畫面觀察，特朗普明顯的較為積極，是展現出需求的一方，而習近平則相對從容不迫，過去中國大陸在台灣議題方面，會希望美國多表態“不支持台獨”，配合約束“台獨”勢力，但隨著中國綜合國力的上升，美國的配合已不再重要。



吳榮元提到，在今年9月3日的閱兵式，展現中國國力與軍事現代化實力，這種能量的提升，讓北京在對外議題上擁有更多戰略主動權，也使得華府在台海問題上“力有未逮”。



此外，吳榮元指出，中國在面對特朗普發動的關稅戰攻勢，展現有別於他國的應對方式及韌性，尤其在高科技、稀土與關鍵材料領域，中國陸掌握了顯著的供應鏈優勢，近來一波關於稀土管制與出口限制的政策，讓中國在談判桌上多了一張“策略牌”，西方若想在短期內完全“去中國化”並非易事。

