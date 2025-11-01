吳怡農爭取綠提名選北市長　盼推民防網絡

民進黨台北市長擬參選人、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農接受中評社訪問。他最近手受傷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月1日電（記者 張穎齊）針對台海情勢升溫，民進黨台北市長擬參選人、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農5年來推動培訓民防人力，以備緊急所需。吳怡農接受中評社訪問表示，壯闊台灣成立以來，已在全台培訓將近3萬名公民，並串聯超過600個教會、學校、公益團體、社福單位及企業，形成全台的民防合作網絡。



吳怡農指出，壯闊台灣這5年多從南到北全年推動緊急應變訓練，不僅訓練了3萬名的公民，更重要的是建立起社區互助的基層網絡，平時彼此支援、推動訓練與公益活動，形成“公民防護圈”，壯闊台灣的理念不只是防災準備，而是培養互相幫忙、彼此照顧的公民文化，因為團結是面對天災人禍時，台灣最重要的力量。



現年44歲的吳怡農，出生於美國，美國耶魯大學經濟學系學士。曾任美商高盛集團執行董事、約克資本管理副總裁、新境界文教基金會副執行長、民進黨台北市黨部主委、“國安會”專門委員、“行政院長”室參議、台灣戰略評估協會理事、新世代安全論壇發起人等。現任壯闊台灣聯盟創辦人與理事長。曾參選過2020、2023台北市第三選區“立委”，挑戰過時任藍委蔣萬安、現任藍委王鴻薇，現爭取民進黨提名參選2026台北市長。



吳怡農表示，團結與互助是台灣最珍貴的社會資產，未來若當選台北市長，將把壯闊台灣在民防與社區韌性建設上的經驗，納入市政治理核心，讓台北市民更有安全感。



他提到，在花蓮光復鄉震災復原行動中，許多公民團體主動投入協助，展現社會自發能量，壯闊台灣致力於協助各地社區與志工提升能力、強化訓練，達到“賦能”與“賦權”目標，這也是民主發展不可或缺的一步。



記者問，中美領導人“習特會”，雖未觸及台灣議題，但如何看兩岸情勢？台美民防合作關係？



吳怡農向中評社說，台灣不應僅因中國威脅而強化民防，而是身處多災環境，本就應具備充分準備與正確心態，民間團體已動起來，但“中央政府”仍須加倍努力，這也是他決定參選的重要原因之一。