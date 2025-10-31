台南民調：謝龍介慘輸陳亭妃、小輸林俊憲

針對2026台南市長選舉，最新民調顯示陳亭妃大幅領先謝龍介，林俊憲則在誤差範圍邊緣險勝謝龍介。（鋒燦傳媒提供） 中評社台北10月31日電／民進黨2026年台南市長初選備受關注，鋒燦傳媒31日公布最新民調結果，在民進黨初選民調模式下，民進黨“立委”陳亭妃以52.6%支持度輾壓中國國民黨籍“立委”謝龍介的24.9%。民進黨“立委”林俊憲則僅42.3%支持度“擦邊過”誤差範圍、小贏藍委謝龍介37.2%。



民調報告指出，陳亭妃雖然在對比式民調中大勝林俊憲，然該民調在完成對比式題目後，補充調查“民進黨初選誰較可能勝出”的看好度題，陳亭妃僅以40.2%與林俊憲37.7%持平。意味台南市選民雖普遍支持陳亭妃，仍因未知原因認為，林俊憲出線可能性不輸陳亭妃。



另外，國民黨前“立委”陳以信日前已表態角逐台南市長，但此事在民調作業期間尚未發生，因此該份“2026年台南市長初選民意調查”並未納入陳於對比組合中。



交叉分析部分，綠委陳亭妃在各個年齡層（20-29歲、30-39歲、40-49歲、50-59歲、60-69歲、70歲以上）的支持度皆大幅輾壓藍委謝龍介，而綠委林俊憲則在青年族群（30-39歲）及台南市人口最大宗的壯年族群（40-49歲）則輸給藍委謝龍介。



政黨傾向方面，民進黨支持者在兩組對比中對於“陳亭妃（82.8%）對決謝龍介（4.0%）”，相較林俊憲（79.0%）對決謝龍介（12.6%）”具有較高的“歸隊效應”。而國民黨支持者在“陳亭妃（19.7%）對決謝龍介（70.2%）”，相較林俊憲（4.9%）對決謝龍介（88.9%）”，則顯示陳亭妃對於藍營選票具有相當程度的分票能力。



值得注意的是，在這份“2026台南初選民調”對台南市民政黨傾向進行調查。最新結果有高達43.2%傾向民進黨，遠超過國民黨的15.7%及民眾黨的11.7%，顯示民進黨在台南地區的支持度有明顯回升之勢。



該份民調由《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行，調查時間為10月27至28日，調查對象為戶籍在台南市且年滿20歲以上民眾，調查方法採家用電話訪問，以中華電信之住宅電話簿為抽樣母體，進行系統隨機抽樣，完成樣本數比照民進黨初選規格，民調之樣本總數(N)不得少於1200個。本次調查完成樣本數為1,201（95%信心水準下，本調查抽樣誤差為± 2.83%）。