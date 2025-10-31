陸人申請在台定居新規　應繳放棄護照公證書

海基會秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月31日電（記者 鄭羿菲）台“內政部”修正規定，大陸人士申請在台灣定居須繳交的證明文件，新增“放棄護照公證書”，於今日生效。海基會秘書長羅文嘉今日表示，海基會受政府委託執行兩岸之間包括文書認證業務，因此有新規定就會按照辦理。



昨日在韓國舉行的“習特會”並未談及台灣議題，民進黨認為，操作疑美棄台論不攻自破。海基會秘書長羅文嘉31日表示，中美元首會面時間短，在公開資訊上也沒有提到台灣，因此他沒有特別評論。至於對中美之後的經濟往來及會否影響台商，還要再觀察。



羅文嘉說，今年這10個月來，海基會與不同的台商討論、問卷調查，大部分台商對中美貿易或關稅等，還是保持相當的觀望，台商各自也有不同的因應作為。



海基會31日下午召開背景說明會，由海基會秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。



媒體問及，“內政部”今年7月預告修法，大陸地區人民申請在台灣地區定居，應備文件除了喪失大陸地區戶籍證明公證書外，應繳附未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明的公證書，並於10月31日起生效。



羅文嘉表示，海基會受政府委託執行兩岸之間包括文書認證業務，因此有新規定就會按照辦理。從今天起，海基會會告知來申辦或申辦的相關人，必須具備相關文件，而放棄或註銷大陸地區護照證明的公證書，確實要經過海基會認證。若申請人證件與法律規定不夠完備，海基會會再做統計，執行狀況如何，海基會會再行函給政策制定單位。



至於陸配錢麗遭廢止台灣身份後，再發聲明“支持解放軍威懾台獨，並不等於支持武統”。羅文嘉認為，這份聲明相信多數台灣人都看不下去，但錢麗並不代表多數在台陸配姐妹，在台陸配有36萬人，若再加上之前的“亞亞案”與“錢麗案”，衹有4位陸配遭行政處分，這是非常少數的。



羅文嘉說，法律規定很清楚，沒有什麼模糊。對海基會來說，政府與行政部門執行政策維護法律尊嚴，該怎麼做就怎麼做。對於裁處不服的當事人，要進行救濟、申訴等，這也是正常的程序。