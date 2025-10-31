山羌亂入北市文山區早餐店、信義區地下室

台北市文山區一處早餐店30日有山羌闖入，動保處接獲通報後前往救援，已於山區野外。（台北市動保處提供） 中評社台北10月31日電／台北市文山區一處早餐店30日有山羌闖入，台北市動保處接獲通報後前往救援，現場觀察山羌行動自如，捕獲後，已儘速於山區野放。動保處提醒，山羌是很膽小的動物，如有發現山羌誤闖入室內，應立即通報動保處處理，並遠離山羌，以免山羌緊迫易受驚嚇猝死。依《野生動物保育法》規定，任意捕捉一般類野生動物如山羌，可處6至30萬元罰鍰。



台灣獼猴出現在台北市區已經不稀奇，現在就連山羌都現蹤跡，文山區靜心國小附近的一家早餐店，昨天突然有一隻山羌從料理台後方竄出，民眾立刻拍下發網，引發網友討論。



綜合台媒報導，有民眾30日在社群平台發文表示，“早餐吃到一半山羌亂入，我在早餐店耶，而且台北境內的早餐店”。一隻活跳跳的山羌，在早餐店內驚慌失措，橫衝直撞。山羌突然光臨、連老闆都嚇了一大跳，不停揮手“送客”。沒想到，到了門口，又衝了進來，讓全部人嚇傻了！附近居民都說，住了20年都沒看過山羌出沒。



台北市動保處說明，30日中午接獲民眾通報於景華街128巷早餐店有山羌闖入，即派員前往救援，現場觀察山羌行動自如，捕獲後，已儘速於山區野外。



上個月22日，台北市信義區某社區大樓地下室B1也驚見一隻野生山羌亂竄，讓住戶嚇一跳，趕緊撥打1999市民專線通報。動物保護處獲報後派遣救援人員前往現場，成功救援誤闖地下室的山羌並評估山羌並無外傷，即尋鄰近山區進行野放。



動保處表示，山羌為一般類野生動物，體型嬌小、四肢短而敏捷，常因天性膽小而失措逃竄。民眾如有發現山羌誤闖入室內，應立即通報動保處處理，並遠離山羌，以免山羌緊迫易受驚嚇猝死。依《野生動物保育法》規定，任意捕捉一般類野生動物如山羌，可處6至30萬元罰鍰。



動保處提醒，山羌天生敏感，即使只是單純運送或醫療檢查，過度的緊迫感都有可能導致休克甚至死亡。若民眾遇見山羌誤入市區建築或受傷需救援，可先遠處觀察減少對山羌的驚擾，並立即撥打1959動物保護專線或1999市民專線通報，尋求專業人員協助。