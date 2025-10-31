選舉看板上架　謝龍介嗆綠：別再說我介選

可望代表中國國民黨參選台南市長的藍委謝龍介31日下午在台南市仁德區大同路三段掛上首波“團結台南聯合看板”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月31日電（記者 蔣繼平）2026台南市長選戰，民進黨內初選上演林俊憲、陳亭妃大戰。可望代表中國國民黨參選台南市長的藍委謝龍介31日公布首波看板，台南藍營到場展現團結，並喊“接到民調電話，請唯一支持謝龍介”。謝龍介更嗆民進黨別再說他介選。



謝龍介31日下午在台南市仁德區大同路三段掛上首波“團結台南聯合看板”，一輛大吊車在現場進行作業，分別在南下北上兩邊車道掛上看板，並用大字寫上“接到民進黨市長初選民調電話，唯一支持謝龍介”。



這場記者會出席者有國民黨籍台南市議員林燕祝、盧崑福、尤榮智、方一峰、李中岑、曾培雅、林美燕等人，以及明年有意參選議員的童小芸、李中銘、歐政豪、李佳蓉、葉翰勳、辛晴晴、尤淨寬等人，都到場與謝龍介合體。



對於看板的設計，謝龍介表示，最近民進黨台南市場初選打得風風火火，兩邊砍得刀刀見骨，都說國民黨介入民進黨的初選，他要說一句，不好意思，國民黨會贏得光明正大、堂堂正正，這個看板很清楚，接到初選民調電話唯一支持謝龍介。



媒體追問是否有意進行“排藍效應”的效果？謝龍介則回應“因為兩邊都說介入初選，我們不想背這罪名，太沉重了，因為他們不是我們對手，我們對手是整個賴清德團隊，唯一裁判是台南市民。”



針對前藍委陳以信也想選台南市長，國民黨有沒有初選機制？謝龍介回答，一切遵照黨的規則與紀律，他強調，所有議員同心協力，就是要攻下台南市。謝龍介也一一在鏡頭前介紹藍營議員、新人，塑造團結氣氛。