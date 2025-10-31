明上任　鄭麗文：地方黨部人事安排大致底定

國民黨主席當選人鄭麗文。(截自“觀點芹爆戰”YouTube直播畫面) 中評社台北10月31日電／中國國民黨主席當選人鄭麗文今天表示，目前各地方黨部的人事安排都已大致底定，下周一她真正上工第一天就會正式對外宣布。有關台北市黨部主委人事，的確有跟前任黨部主委黃呂錦茹密切溝通，希望能夠妥善安排這個職位。



國民黨明天將召開第22屆第1次全代會，進行新舊任黨主席交接，新任黨主席鄭麗文將率全體第22屆黨代表宣誓就職。



鄭麗文今天在接受網路節目“觀點芹爆戰”專訪時指出，在她當選黨主席後短短不到2周的時間，已有上千人回到或新加入國民黨。同時她上任後就會積極與民眾黨接觸溝通，而且在11月就會開始接觸白營。



對於現任黨主席朱立倫率黨務主管總辭，連地方黨部也都請辭，鄭麗文表示，過去的確沒有這樣的前例，總辭這麼的徹底，難免外界會有各種解讀，但她寧願相信朱立倫是善意的，要留給她最大的人事安排空間，她會慢慢的梯次補足人事。



鄭麗文透露，目前各地方黨部的人事安排都已大致底定，下週一，她真正上工第一天就會正式對外宣布。對於台北市黨部主委，容她保留一下，的確有跟前任黨部主委黃呂錦茹密切溝通，希望能夠妥善安排台北市黨部主委的職位。



另外，對於前兩波的黨務人事，包含前祕書長李乾龍、前黃復興黨部主委季麟連、前副秘書長張榮恭、馬英九基金會執行長蕭旭岑任副主席，被質疑不符合世代交替。鄭麗文則表示，4位副主席都有很強的功能性、代表性，不可能讓年輕世代來接副主席，她不贊成揠苗助長，給高位不見得對年輕人是好安排，應該是給予足夠的發揮空間。



對於目前廣受好評的新媒體部團隊，鄭麗文表示，她有跟即將接任文傳會主委吳宗憲表達，徵詢現任新媒體部主任留任意願，但目前為止都還未得到回覆。她也透露，有找到1名影片製作人並且延攬到黨務團隊，未來將接任文傳會副主委一職。



面對2026九合一選舉，國民黨如何拿下高雄市與台南市，鄭麗文提到，不至於會樂觀到穩贏，因為民進黨仍有6分勝算，但國民黨的勝算已經從過去的2、3分提高到4分，除了台南、高雄，屏東也有機會。



至於對新北市長選舉的藍、白合作，鄭麗文指出，她不是假仙的人，大家都知道國民黨在新北市的實力，國民黨會提出最強人選，今天如果提名白營的縣市長候選人，就是因為人家有實力與競爭力，不可能國民黨能贏，卻讓給民眾黨，否則就是便宜民進黨。



對於2028大選的提名，鄭麗文強調，建立公信力很重要，現在黨內有呼聲，被大家點到名的人選有台中市長盧秀燕、“立法院長”韓國瑜，甚至還有台北市長蔣萬安，因此國民黨2028人選不衹有盧秀燕，國民黨會透過制度找出最強的候選人。