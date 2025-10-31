被問鄭麗文談兩岸和解　謝龍介只答光復台南

可望代表國民黨參選台南市長的藍委謝龍介31日在台南公布並掛上首波看板時受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南10月31日電（記者 蔣繼平）針對中國國民黨主席當選人鄭麗文接受《德國之聲》專訪談到她願意和習近平談兩岸和解，可望代表國民黨參選台南市長的藍委謝龍介31日受訪時僅回應，與台南鄉親有約，要光復台南市，台南鄉親不滿官商勾結、綠能弊案，都期待能夠翻轉。



國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日上任，鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪談到，她願意和習近平談兩岸和解，要營造兩岸的誠意跟善意，她也希望兩岸都有共同的一種心願跟決心，就是相信兩岸的矛盾可以用和平來化解。



針對怎麼看鄭麗文願與習近平談兩岸和解，對南台灣選情是否有影響？謝龍介31日表示“我們與台南鄉親有約，我們要光復台南市，我們很清楚，我們在台南勤走基層，台南鄉親已經不滿被民進黨的黑金、官商勾結、槍、綠能弊案等藏在台南市。



謝龍介表示，“我們期待能夠翻轉，符合台南鄉親對於台南市要清一清的期盼，民進黨在這裡32年了，大家作伙，把台南市清掃乾淨，給我們四年，四年後我們再把權力交還給台南市民，讓他們重新再做選擇。”



另外，2026台南市長選戰，民進黨內初選上演綠委林俊憲、綠委陳亭妃大戰，鋒燦傳媒31日也公布台南市最新民調結果：由陳亭妃參選時，支持陳亭妃52.6%，謝龍介為24.9%；由林俊憲參選時，支持林俊憲的有42.3%，謝龍介為37.2%。



針對最新民調仍呈現落後綠營候選人，謝龍介表示，最近有很多正式、非正式民調，結果各有不同，有些是明顯操作，都給予尊重，但是這些民調顯示一個現象，台南不再是綠營鐵板一塊，而且也正在鬆動。