陳以信挑戰謝龍介　林燕祝：很多黨員不諒解

國民黨台南市議會黨團書記長、議員林燕祝。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南11月1日電（記者 蔣繼平）前藍委陳以信日前宣布參選台南市長，要與藍委謝龍介競爭國民黨台南市長提名。對此，國民黨台南市議會黨團書記長、議員林燕祝向中評社表示，黨內才剛選完黨主席，需要訴諸團結彌補傷痕，這時更應該支持謝龍介選市長，而非看到有人突然跳出來參選，尤其艱困選區更不該發生，所以許多黨員都不能諒解。



林燕祝，台南人，長榮大學高階管理碩士。2010年當選台南市議員至今，選區為永康區。



2026台南市長選戰，民進黨“立委”陳亭妃與林俊憲兩人競爭，國民黨“立委”謝龍介有意角逐。不過，國民黨前“立委”陳以信24日宣布將爭取國民黨提名，參選2026年台南市長，除了發布競選影片，到31日已公布到第5波政見，動作頻頻。



對此，林燕祝表示，由於國民黨主席選舉剛選完，黨內都還有一些傷在，因為每個人支持的人選不一樣，所以選完主席後應該是要喊團結的時候，所以台南更應該喊支持謝龍介選台南市長。她個人認為突然間陳以信宣布要參選，有點不妥。



林燕祝表示，說實在的，國民黨在南部這麼艱困，陳以信突然說要參選，等於是攪亂到國民黨在南部的艱困選區，說實在台南不該有這件事發生，雖然陳以信的種種學歷都很好，但黨內很多人會認為是來攪局，所以許多黨員幾乎都不能諒解。



至於需不需要辦初選，林燕祝表示，說實在，這不是地方說了算，而是中央。但她認為謝龍介的個性是一切就按照黨中央規定的方式，謝龍介目標只是要贏的台南市長選戰而已，謝龍介也表達要進行君子之爭，彼此不去說不好聽的話。

