台肥董事長李孫榮突遭撤換　吳音寧接任

新任台肥董事長吳音寧。(中評社 資料照) 中評社台北11月1日電／台肥昨日（10月31日）公告董事代表人事異動，由“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原“農業部”代表人李孫榮，且自31日起生效。吳音寧長期被視為小英女孩，李孫榮則被認為是賴清德子弟兵。



根據台肥公告，“農業部”已更換法人董事代表人，舊任者為李孫榮，原本李孫榮任期自2024年6月26日至2027年6月25日，但上任一年多後，“農業部”突然改派新任者為吳音寧；該公告異動原因則是寫下，“農業部”改派法人董事代表人，新任生效日期為2025年10月31日。



吳音寧曾擔任台北農產運銷公司總經理，也參選過彰化縣“立委”，但未成功當選，之後轉任“行政院”中辦副執行長。相較之下，李孫榮學術背景深厚，曾擔任嘉南藥理大學校長，並在環境永續領域專注多年，他在任期間不僅配合政策推動，還著力於氫能技術的拓展。



李孫榮則是美國德拉瓦大學（University of Delaware）環境工程研究所博士，曾任嘉南藥理大學第四、七任校長、台灣糖業公司獨立董事、審計委員會委員及經營投資委員會委員。



台肥員工表示，內部此前毫無人事變動的風聲，僅在兩天前，台肥才剛舉辦“農業韌性—創新緩控釋肥論壇”，邀請各界學者與國際專家探討減碳技術。活動中，李孫榮仍正常履行職務，未流露異常跡象，突如其來的人事調整讓各方感到措手不及。

