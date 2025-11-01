國民黨全代會今登場　鄭麗文接棒朱立倫掌舵

國民黨全代會主軸為“努力進前、藍天再現”，主視覺以俯瞰的跑道圖案呈現。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨全代會今天上午登場，主席選舉當選人鄭麗文將從現任主席朱立倫手上接棒正式上任，掌舵接下來的國民黨走向。本次全代會主軸為“努力進前、藍天再現”，包括前主席馬英九、吳伯雄、洪秀柱、江啟臣，以及黨籍“立法院長”韓國瑜等黨內要角也都會出席。



全代會將於早上9時20時以朱立倫4年政績影片開幕，隨後朱將發表卸任談話，之後才正式展開新舊任主席交接儀式，並由新任主席鄭麗文發表就職演說，正式進入國民黨全新篇章，鄭麗文也將主持全代會後續議事。



本次全代會主軸為“努力進前、藍天再現”，主視覺以俯瞰的跑道圖案呈現，加以由淺到深循序漸進的藍色，代表經驗世代的傳承，也以跑道的概念希望順利接棒，一棒接一棒，棒棒是強棒。



而全代會一樓入口處也擺設“努力進前、藍天再現”精神堡壘，象徵國民黨團結向前，讓台灣、讓“中華民國”更好。現場也設置“萊爾校長校車”打卡牆，讓所有黨代表一起“上車”，將萊爾校長與綠衛兵們一起趕下車，讓這台車走回正確道路。現場也將加碼推出新限量萊爾校長紓壓球，只要捐款滿1千元獲得一顆。