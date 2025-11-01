朱立倫：國民黨衹有團結一條路

國民黨主席朱立倫11月1日在全代會上發表卸任感言。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨全代會今天上午登場，準備交棒的主席朱立倫在會中致詞時表示，他感謝過去4年來所有黨務幹部、志工的共同努力，他以身為48年的國民黨黨員為榮，永遠不會忘記黨的栽培，國民黨衹有團結一條路，未來在鄭麗文主席的帶領下，國民黨一定會更強、更好。



朱立倫今天在全代會上發表卸任感言，他說，這4年來也是最辛苦的挑戰。2022年我們贏得了15個縣市，地方首長每一位認真努力，每一位深耕基層，讓國民黨獲得更多的支持。2024年，雖然我們很遺憾，在2024大選，因為在野沒辦法合作，沒有辦法成功，但是在“立法院”，我們成為“國會”最大黨，在韓國瑜院長、江啟臣副院長的帶領之下，國民黨發揮最大的戰力，黨團團結一致，結合民眾黨，通過了許許多多福國利民的法案，最重要的，捍衛了我們的“中華民國”，保護了台灣所有民眾的權益。



朱立倫說，民進黨今年竟然發動有史以來唯一次，也是世界民主歷史上從未見過的大罷免，但是本黨所有同志上下一心，民眾們更是團結努力，最後我們以31：0完封完勝，謝謝大家的辛苦。



在這過程中，朱立倫說，我們有許多的同志被民進黨司法追殺、司法迫害，我們必須持續的能夠支持我們這些同志們，支持這些黨工、志工們渡過難關，團結一致。



他強調，國民黨是一個大家庭，在黨主席選後他就說，我們衹有一個國民黨，我們衹有團結一條路，未來在鄭麗文主席的帶領之下，我們必須要團結，衹有團結，我們國民黨才會更強、更好。



朱立倫非常感恩黨對他的栽培，他表示，以身為48年的國民黨黨員為榮，我更感謝30年來，將近30年來，對他許許多多默默支持的好朋友，在各個角落鼓勵、支持，他永遠不會忘記黨的栽培，共同團結，國民黨加油，台灣加油。