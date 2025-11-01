鄭麗文上任　黨代表無異議通過副主席任命案

國民黨新任主席鄭麗文正式上任，隨後主持第一次的會議。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨今日召開第22屆第1次全代會，新任主席鄭麗文正式上任，隨後主持第一次的會議，在報告討論議程中，全場鼓掌，無異議通過鄭麗文交付李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑等副主席同意任命案，以及秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華等人事案。



鄭麗文強調，感謝黨代表對她的支持，四位副主席未來責任重大，會和她一起奮戰，讓國民黨迎向更好的未來。



另外，全代會隨後還通過前秘書長黃健庭所提書面黨務報告，以及“立法院長”韓國瑜所提書面“立法院”工作報告。



韓國瑜在報告中指出，過去1年台灣面對許多重大挑戰，因為水患風災而受創嚴重的花蓮光復鄉以及中南部鄉下仍然處在艱難困苦的重建過程，雖然股市已經漲破2萬8000點，但月薪不到3萬1000元的大量低薪勞工超過120萬人，更別說那些被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會，被去中化激化的戰爭機率，被意識形態拖累的能源政策，以及被關稅談判有可能會犧牲的台灣未來，這些無形壓力都是大家看不見，但卻是一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。



韓國瑜說，“立法院”新會期重中之重的法案，就是通過丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例及特別預算，在國民黨團幹部及全體“立委”不分黨派的共同努力之下迅速完成三讀，用以推動災區各項復原重建工作，深具意義。



韓國瑜並表示，面對執政傲慢無能、不受民意監督的“賴政府”，國民黨團仍將結合在野力量堅守立場發揮最大監督制衡力量，全力贏回執政，讓國家重新邁步向前，再創台灣奇蹟。