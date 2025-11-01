洪秀柱給鄭麗文建議　兩岸未來要謀求統一

國民黨前主席洪秀柱受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨今日召開第22屆第1次全代會，黨內重量級人士齊聚一堂。前主席洪秀柱今日出席時被媒體問及，對新任主席鄭麗文是否有期許，以及兩岸政策怎麼建議。洪秀柱附和前主席朱立倫的期許，“做一個領導人就要任謗”，至於兩岸，洪秀柱則說，用“憲法”跟兩岸人民關係條例處理不就好了？不要那麼複雜，“一中憲法”，未來謀求統一。



今天出席全代會的包括前主席馬英九、吳伯雄、洪秀柱、江啟臣都到場參加。“立法院長”韓國瑜及縣市首長也都齊聚台下。



洪秀柱在會前受訪時被問及，今天鄭麗文上任有沒有什麼期許或祝福？



洪秀柱，很高興看到鄭麗文可以上任，要跟她講的話很多，這是挑戰的開始，是很辛苦的，馬上會面臨很多問題，尤其大罷免結束很多黨工同仁出了很多問題，還有漫長打官司的路，這對主席來說很辛苦。



洪秀柱今出席國民黨全代會，被問及鄭麗文兩岸路線有何建議時。洪說，大家把問題講得非常複雜，就用“中華民國憲法”跟兩岸人民關係條例處理不就好了？“中華民國憲法”是“一中憲法”，“中華民國主權”與中國大陸主權是重疊，治權是分開，未來是謀求統一，既然目標是統一，怎麼做總要有很長期規畫。



洪秀柱表示，當初自己選舉時說要和平協議，這不是她發明也不是馬英九發明，而是連戰破冰之旅，與時任大陸領導人胡錦濤之間定下來的五大願景，現在只剩下和平協議沒有達成，兩岸現在只是停火，但如果兩岸簽訂一個和平協議，就是真正有好開始，也沒有戰爭，如何在理性對等尊嚴下，談出未來要怎麼樣，這是逐步要花時間談。



洪秀柱強調，兩岸議題，按照“憲法”跟兩岸人民關係條例看待，不難，只是有沒有耐心，用不用心。像總理孫中山遺囑說的，喚醒民眾，大家有共同理念對台灣是好的。



至於鄭麗文接受《德國之聲》專訪時稱，俄羅斯總統普京不是獨裁，引發議論。洪秀柱說，她也接受過該媒體訪問，《德國之聲》訪問向來不懷好意，他們的訪問不是訪問而是辯論，提出的任何問題，都有主觀意識。



洪秀柱接著說，普京是否獨裁，俄國的老百姓最能夠瞭解，而不是外界說的產生方式，這不是外界來評論的，每個國家有不同體制，只要體制帶給老百姓生活無虞、安居樂業，就是很好的制度，每個國家風俗習慣跟特性不同，有其處理方式，只要老百姓覺得好就是好，老百姓覺得不好，政權就會被推翻。