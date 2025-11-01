鄭麗文積極傾聽黨員意見　盼全黨募款動起來

新任國民黨主席鄭麗文與中央委員合影。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天上午舉辦全代會，主席鄭麗文正式上任，下午依例召開21屆中央委員會全體會議，該會議在過去多屬行禮如儀的流程，但鄭麗文上任後展現積極傾聽黨員聲音的風格，會中讓眾中央委員暢所欲言，整個會議召開了超過一個半小時才結束。



會後各個中央委員也搶著要和鄭麗文合影留念，大家瞬間都成了鄭的粉絲，鄭也來者不拒，一一和大家拍照搏感情。



國民黨新任文傳會主委、“立委”吳宗憲在會後轉述表示，整體會議氣氛良好，中央委員多提出自己的想法，和鄭麗文有完整的意見交換，絕對不是大拜拜或走個流程而已，鄭是真的讓大家把議題提出來，而當中有許多細節後續要再討論。



中央委員、新北市議員林國春則說，國民黨現在是缺錢又缺人，所以鄭麗文也希望中央委員發揮力量，匯集黨代表的力量，一起來為民眾服務，也給中央委員任務，就是幫忙吸引更多人來加入國民黨，或者失聯黨員恢復黨籍，壯大國民黨。



林國春強調，另外在募款方面，鄭麗文希望大家盡力幫忙，多增加一些募款能力，也算是給大家一點責任，讓大家更有能量去創造國民黨發光發熱的機會，尤其是民代有能力募款的部分，可以更發揮力量。



林國春也提到，會中有關兩岸論述部分並未討論，他認為鄭麗文的上任就是希望創造兩岸的和平契機，不要陷入兵凶戰危的險境。

