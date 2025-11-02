中評現場：鄭麗文親民作風　黨代表喊不一樣

國民黨主席鄭麗文正面回應黨代表的提案。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨新任主席鄭麗文1日正式就職，她在主持全代會時展現和過往主席都不同的親民作風，不僅僅是安排獻花給陷入司法訴訟黨工的暖心橋段，在黨代表提案表達對黨中央建言的環節時，鄭連連署未達門檻的提案，都同意讓黨代表上台報告，她現場聽取意見後，即時回應，和過往的黨主席大多選擇不正面回應，以“送交中常會研議”來帶過的方式不同。



鄭麗文這種改變，等於是向黨代表們釋出一個訊號，也就是他們的聲音，黨主席是願意聽也聽得見的，如此就有可能達到接下來國民黨員和黨代表們，在參與國民黨事務會更願意付出的效果，而參與感變多變大了，對國民黨的向心力提升也有幫助。



譬如在會中有黨代表陳冠至提案（該提案並未達連署門檻），“建請中國國民黨號召各界共商，提出五權五院新藍圖，承先啟後，繼往開來”，提案指出，“五權五院制”是國民黨總理孫中山建設國民黨核心思想之一，當時孫中山取東西方制度之優點，提五權五院構想，然而民進黨執政邁入第三屆，“五院制”形同二院制，“司法、考試、監察三院”無法達到真正的獨立，司法跟監察又成為民進黨遂行黨意與意識形態之工具。



陳冠至表示，與此同時，國民黨近年內又常有廢五權、崇拜舊有三權之音，有鑒於現有“五權五院制”弊病及避免國民黨陷入“憲政”體制認同危機，因此希望國民黨能號召各界共商，提出“五權五院”新藍圖。



鄭麗文對此則回應“我們目前並沒有任何‘修憲’的準備，跟要進行‘修憲’打算”，一句話簡單明瞭就解決的黨代表的疑慮，也讓隨後上台的黨代表大讚她和過去的黨主席作風多是將提案送交研議的作風很不一樣，要現場幫她掌聲鼓勵，鄭麗文對此則露出笑容回禮。