中評關注：藍營上冷下熱　鄭麗文如何突破？

國民黨主席鄭麗文正式上任，受到基層黨員的熱情歡呼。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文1日在全代會上正式就職，開啟國民黨新篇章。鄭麗文的上任乘載了許多基層黨員的期待，盼她能帶領國民黨闖出過去十多年來被民進黨壓著打的困局，因此，基層對她十分熱情可以預期，但明年將是2026縣市長選舉，全代會上的藍營縣市長出席卻不踴躍，似乎對鄭呈現上冷下熱的狀況，接下來鄭如何拿出實際成績，突破這樣的狀況，是後續該持續關注的重點。



國民黨1日的全代會現場氣氛熱烈，尤其在重頭戲、鄭麗文正式就職時更是高潮，黨代表從四樓到五樓看台皆座無虛席，鄭致詞時不時被掌聲打斷，甚至有黨代表自發起立高喊“鄭主席加油”，彷彿粉絲見面會。



這樣的場景顯示她在基層擁有相當人氣，特別是經歷黨主席選舉後，不少老黨員申請恢復黨籍，顯見鄭麗文帶動了一股藍營民氣，讓基層士氣重新活絡。



但熱鬧的另一面卻是藍營執政縣市首長的冷淡。除地主台北市長蔣萬安，副主席、嘉義市長黃敏惠，以及新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴出席外，其餘多數藍營縣市長未現身，特別是被視為四大諸侯的新北侯友宜、台中盧秀燕、桃園張善政皆缺席，落差相當明顯。相比去年幾乎縣市長全員出席的盛況，今年的出席率顯得冷清。這樣的對比，突顯鄭麗文目前的號召力在基層和黨內領導層有所落差。



造成這樣的“上冷下熱”現象，可能有三個層面。一是黨內派系與路線仍在觀望。鄭麗文選前主打“改革、翻轉、重建信任”，強調路線要更堅定，對兩岸政策與國際關係都有鮮明主張，但部分地方首長傾向維持中間路線，可能對鄭抱持審慎態度。



二是組織與信任仍待重建。鄭麗文過去和地方黨部與基層系統的經營相對生疏，所以如何與各縣市首長建立穩定互信，並在未來初選過程中維持公正機制，是她必須面對的考驗。據瞭解，鄭與新任秘書長李乾龍接下來將展開各縣市巡迴，建立與地方的聯繫，這將是她鞏固黨內權威的重要一步。

