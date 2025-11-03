“正國會”挺林岱樺　莊嚴：不滿賴系整碗端

黨外新連線召集人莊嚴。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月3日電（記者 方敬為）民進黨2026高雄市長黨內初選競爭激烈，黨內“正國會”系統動員力挺“立委”林岱樺，引發關注。黨外新連線召集人、民進黨前組織部副主任莊嚴接受中評社訪問表示，明年選舉，“正國會”原本採取與賴系結盟策略，但隨著事態演進，才發覺，賴清德剛愎自用、用人唯親的傾向過於強烈，表面結盟，實則要整碗捧走，所以正系才試圖反撲，派系矛盾激化，也讓綠營在南部的選情穩定性增添變數。



莊嚴，2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



民進黨“正國會”系成員、綠委林岱樺涉貪被起訴，但她堅持清白，仍宣布角逐高雄市長黨內初選，“正國會”掌門人林佳龍及其派系大將“立委”王義川和新北市議員卓冠廷等人並表態力挺。4人原定11月1日赴高雄替林站台，但因為黨內出現“有失中立”的質疑聲浪，並傳出黨中央出手“約束”，4人在最後一刻打退堂鼓。不過林岱樺的造勢晚會仍催出破萬人到場相挺。



莊嚴表示，林岱樺現在有案在身遭起訴，沒想到，在府院擔任要職的林佳龍居然願意承受外界質疑，公開表態支持林岱樺角逐初選，這是相對罕見的現象，代表“正國會”開始出現危機感，所以寧可承受罵名，也要把派系的態度拿出來。



莊嚴指出，林岱樺是“正國會”插旗2026地方選舉的關鍵，即使當前有司法爭議，其在高雄的實力卻是無庸置疑，按目前民進黨在明年縣市長選舉的提名趨勢，“正國會”分配到資源的比例偏少，這對“正國會”未來發展而言，絕對是弊大於利。



他說明，“正國會”這次在明年地方選舉的布局上出現誤判，原先是採取與賴系結盟的策略，例如在台南市方面，有意爭取市長初選的綠委陳亭妃，就因為堅持參選民進黨中常委遭到派系除名，但沒想到，正系的配合，並沒有獲得賴清德相對應的善意，賴系在縣市長選舉上展現相當強勢的態度，台南全力護航綠委林俊憲、高雄則全力打壓林岱樺。