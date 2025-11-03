中評關注：盧秀燕效應對接班人是利或弊？

台中市長盧秀燕出席豬瘟防疫記者會。（中評社 資料照） 中評社台中11月3日電（記者 方敬為）國民黨籍台中市長盧秀燕高聲望，被封為“藍營一姐”，並有望角逐2028大選，卻也成為民進黨頭號打擊目標，近期台中市出非洲豬瘟疫情，市府處置被質疑諸多缺失，綠營趁勢圍攻，盧成眾矢之的，連帶有意參選2026市長的“立法院副院長”江啟臣也中槍，過去盧秀燕效應在藍營內人人靠攏，但隨著綠營打擊力道漸強，相關效應對藍營接班人是利是弊？



台中市出現非洲豬瘟疫情，市府在第一時間的通報與疫調過程，前後說詞反覆、不清，以及後續對禁用廚餘餵養豬隻的去化作業，引發環境污染的疑慮，受到民眾質疑，加上綠營府院黨連日緊盯、抨擊、圍剿，使得盧秀燕陷入政治危機。



時間回到非洲豬瘟爆發前一周，當時正在國民黨主席改選的競選過程中，盧秀燕還夾帶高人氣，以“共主”之姿與各候選人輪番吃播，未料一周後就因為豬瘟疫情而急轉直下。



針對這次豬瘟事件，民進黨台中市議會黨團連日召開記者會抨擊中市府處理失當，府院也在介入處置的過程中，包括“行政院政務委員”陳時中批評盧市府“觀念錯誤”、“行政院長”卓榮泰更直指，市府疫調報告有多項重大缺失，甚至連處理廚餘善後，就是“直接挖個洞就倒下去！”被提名角逐2026台中市長的綠委何欣純也把握機會痛批盧市府荒腔走板，更稱“做市長，就要解決問題”。



盧秀燕被封為“藍營一姐”，並有望角逐2028大選，也因此成為民進黨頭號打擊目標，一有負面事件，綠營全體傾力群攻，值得注意的是，連帶有意參選2026市長的江啟臣也中槍，事件發生後，江因為宣傳2025台中購物節，遭批“狀況外”，縱使豬瘟防疫與他無關，由此可見，盧秀燕效應的正面影響有多大，負面影響就有多強。



作為民進黨延續政權的假想敵之一，盧秀燕未來所承受的打擊勢必只增不減，相關效應對藍營台中市長接班人選的利弊值得觀察。

