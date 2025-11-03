吳榮元：鄭麗文任黨魁代表台灣民意在轉變

台灣勞動黨主席吳榮元。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月3日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文1日正式就任，台灣勞動黨主席吳榮元接受中評社訪問表示，鄭這次競選標榜“九二共識、反對台獨”，並且不避諱“我是中國人”的論述，先是在網路社群上受到支持，民調領先各路人馬，本來大家在觀察，網路民調是否代表黨員意向？投票結果顯示，兩者有正相關，代表台灣的民意正在轉變。



吳榮元，生於台南，1972年就讀成功大學時，因秘密籌組成功大學共產黨組織，曾被判過死刑與無期徒刑，1975年遇特赦減刑，1986年出獄。任職過勞動人權協會第二任會長、台灣地區政治受難人互助會總會長、兩岸和平發展論壇召集人。



鄭麗文就任國民黨主席，任命李乾龍、季麟連、張榮恭和蕭旭岑為副主席，其中張榮恭、蕭旭岑致力推動兩岸交流。鄭麗文也宣示，上任後將安排赴大陸訪問。兩岸事務在藍營內的優先次序出現變化。



吳榮元認為，從全域統一運動的視角來看，鄭麗文出線的最大意義，在於打破了台灣島內“維持現狀派”的整體性，促使其內部分裂為兩股勢力，一是消極維持對峙的派系，二是主張積極推動和解的派系。這種分裂的出現，雖然可能在短期內造成國民黨內部的矛盾，甚至削弱其與民進黨抗衡的整體戰力，但從客觀上看，卻為島內增添了一股推動和平的積極力量。



吳榮元表示，從長遠角度來說，打破僵局、鬆動結構性對立、擴大社會中支持和平、呼應統一的民意，才是戰略上的核心任務。當前台灣社會的主流認知正逐步轉變，越來越多的人認同“和解有利民生”，這將為統一方向的發展創造更穩固的社會基礎。



他提到，鄭麗文在競選的過程中，其論述包括“九二共識、反對台獨”，並且不避諱“我是中國人”的說法，一直在網路社群以及媒體民調保持領先態勢，當時就有些觀察質疑，黨主席選舉是黨員投票，外部的民調未必反映在得票率上，但最終投票結果卻顯示，兩者有高度關聯，這代表台灣的民意正在出現變化。