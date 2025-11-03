中評關注：吳音寧、林岱樺掀綠派系鬥爭序曲

吳音寧2024競選彰化縣“立委”時，雞排妹“鄭家純”曾站台助選，最後並未當選。（中評社 資料照） 中評社台北11月3日電（記者 鄭羿菲）民進黨大罷免失利後，賴清德大權在握局勢改變，“英系”有逐漸班師回朝情況，“小英女孩”吳音寧接任台肥董事長，“外交部長”、“正國會”龍頭林佳龍日前不甩黨內規定，表態力挺有意競爭高雄市長初選的“正國會”綠委林岱樺，直接挑戰賴清德，綠營內部暗濤洶湧。



民進黨在726、823大罷免前，由賴清德、“行政院長”卓榮泰、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘3人主導黨內權勢走向，在大罷免失利後，雖卯足全力保住卓、柯的權位，並藉由抹紅中國國民黨主席鄭麗文、猛攻台灣民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍事件，穩住內外情勢，最近卻因2026縣市長提名爆發許多紛擾。



首先，賴清德與“英系”的角力最為人津津樂道，其中以張淳涵在9月1日接任“行政院秘書長”為開頭，雖張的雷厲風行作風受肯定，但也有一說是一方面幫民進黨重整陣勢，一方面是“督軍”。張惇涵的政治歷練始於蘇系，2014年加入鄭文燦桃園市府，擔任新聞處長，2019年升任“總統府”發言人，2023年再晉升“總統府”政務副秘書長，也曾擔任蔡英文的“總統”辦公室主任。



畢竟，賴清德上台後，基本上權力一把抓，不太理會其他派系，2019年黨內“總統”初選與“英系”結下的樑子並沒那麼容易化解，特別是賴個性倔強。蔡英文在大罷免失利後的8月24日親赴官邸，替賴清德打氣後出現張淳涵轉任“行政院秘書長”的人事調整，自然有不少引人遐想之處。



如今，“小英女孩”吳音寧接任台肥董事長，前台肥董事長李孫榮可說是賴清德子弟兵，長期是賴清德信賴的學者，與賴清德嫡系“立委”林俊憲關係深厚，被視為“台南幫”要角。在李孫榮任期未滿、未有重大缺失的情況下，毫無預警空降吳音寧換掉“賴系人馬”，背後勢必非比尋常，再度讓“英系班師回朝”的輪廓更加明顯，亦是賴清德向蔡英文示好。



民進黨高雄市長初選競爭白熱化，率先表態的林岱樺原本呼聲很高，但卻捲入涉詐領助理費案遭起訴，形象受挫，但林佳龍違反黨內規定登高一呼表態力挺同屬“正國會”、“不貪不取”的林岱樺，讓各界議論紛紛，也更凸顯了林佳龍一方面力挺林岱樺，另一方面則順勢擴大“正國會”在黨內的話語權，挑戰賴清德。